ЗНО-2021: на Чернігівщині сьогодні відбудеться пробне тестування
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. У суботу, 24 квітня, у Чернігівській області учасники проходитимуть пробне зовнішнє незалежне оцінювання, повідомляє УНН.
Деталі
Тестування розпочнеться об 11:00, допуск до пунктів проведення пробного ЗНО триватиме з 10:15 до 10:50.
Для допуску до пунктів тестування учасникам потрібно мати:
- оригінал документа, за яким реєструвалися для участі в пробному ЗНО;
- запрошення-перепустку;
- засоби індивідуального захисту — маски (зокрема, виготовлені самостійно) або респіратор.
Всі учасники пробного ЗНО зобов’язані дотримуватися протиепідемічних заходів як до входу до пунктів тестування, так і протягом усього періоду оцінювання: вони мають перебувати в масках або респіраторах, дотримуватися соціальної дистанції з іншими учасниками тестування.
Для визначення результатів пробного ЗНО учасникам із Чернігівщини потрібно внести відповіді на завдання всіх тестів до спеціального сервісу з визначення результатів до 28 квітня.
Доповнення
З урахуванням продовження карантинних обмежень, пробне зовнішнє незалежне оцінювання в Києві та Миколаївській області відбудеться 15 травня.