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ЗНО-2021: на Чернігівщині сьогодні відбудеться пробне тестування

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. У суботу, 24 квітня, у Чернігівській області учасники проходитимуть пробне зовнішнє незалежне оцінювання, повідомляє УНН

Деталі 

Тестування розпочнеться об 11:00, допуск до пунктів проведення пробного ЗНО триватиме з 10:15 до 10:50.

Для допуску до пунктів тестування учасникам потрібно мати:

- оригінал документа, за яким реєструвалися для участі в пробному ЗНО;
- запрошення-перепустку;
- засоби індивідуального захисту — маски (зокрема, виготовлені самостійно) або респіратор.

Всі учасники пробного ЗНО зобов’язані дотримуватися протиепідемічних заходів як до входу до пунктів тестування, так і протягом усього періоду оцінювання: вони мають перебувати в масках або респіраторах, дотримуватися соціальної дистанції з іншими учасниками тестування.

Для визначення результатів пробного ЗНО учасникам із Чернігівщини потрібно внести відповіді на завдання всіх тестів до спеціального сервісу з визначення результатів до 28 квітня.

Доповнення 

З урахуванням продовження карантинних обмежень, пробне зовнішнє незалежне оцінювання в Києві та Миколаївській області відбудеться 15 травня.

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