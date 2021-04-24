ВНО-2021: в Черниговской области сегодня состоится пробное тестирование
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. В субботу, 24 апреля, в Черниговской области участники будут проходить пробное внешнее независимое оценивание, сообщает УНН.
Детали
Тестирование начнется в 11:00, допуск к пунктам проведения пробного ВНО продлится с 10:15 до 10:50.
Для допуска к пунктам тестирования участникам нужно иметь:
- оригинал документа, по которому зарегистрировались для участия в пробном ВНО;
- приглашение-пропуск;
- средства индивидуальной защиты - маски (в частности, изготовленные самостоятельно) или респиратор.
Все участники пробного ВНО обязаны соблюдать противоэпидемические мероприятия как до входа в пункты тестирования, так и в течение всего периода оценивания: они должны находиться в масках или респираторах, соблюдать социальную дистанцию с другими участниками тестирования.
Для определения результатов пробного ВНО участникам из Черниговщины нужно внести ответы на задания всех тестов в специальный сервис по определению результатов до 28 апреля.
Дополнение
С учетом продления карантина, пробное внешнее независимое оценивание в Киеве и Николаевской области состоится 15 мая.