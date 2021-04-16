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Пробне ЗНО 2021: змінено дату тестування для учасників із Києва та Миколаївщини

Київ • УНН

 • 17363 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. З урахуванням продовження карантинних обмежень, пробне зовнішнє незалежне оцінювання в Києві та Миколаївській області відбудеться 15 травня. На Чернігівщині пробне тестування пройде 24 квітня. Про це із посиланням на рішення Українського центру оцінювання якості освіти повідомляє МОН, передає УНН.

Деталі

Незалежно від дати пробного ЗНО для його учасників доступна можливість завантажити тестові зошити з будь-якого навчального предмета з переліку та пройти тестування вдома. Результати пробного ЗНО (за шкалами 1‒12 балів, 100‒200 балів) буде розміщено в особистих кабінетах тих учасників оцінювання, які внесли свої відповіді до спеціального сервісу визначення результатів.

Учасники, які взяли участь у пробному ЗНО 10 квітня

уже мали можливість унести свої відповіді на завдання всіх тестів (і того, на який ви зареєструвалися, і “бонусних”*) до спеціального сервісу з визначення результатів;
30 квітня отримають результат виконання тестів.

Учасники пробного ЗНО з Чернігівської області

24 квітня візьмуть участь у пробному ЗНО і пройдуть тестування з того навчального предмета, для проходження якого зареєструвалися;
зможуть до 28 квітня внести свої відповіді на завдання всіх тестів до спеціального сервісу з визначення результатів;
30 квітня отримають результат виконання тестів.

Учасники пробного ЗНО з міста Київ або Миколаївської області

зможуть до 28 квітня внести свої відповіді на завдання “бонусних”* тестів до спеціального сервісу з визначення результатів;
30 квітня отримають результат виконання “бонусних” тестів;

15 травня візьмуть участь у пробному ЗНО і пройдуть тестування з того навчального предмета, на який зареєструвалися;

зможуть з 15 до 18 травня внести свої відповіді на завдання тесту, для проходження якого зареєструвалися, до спеціального сервісу з визначення результатів;

19 травня отримають результат виконання тесту, для проходження якого зареєструвалися.

Додамо

Міністерство освіти і науки України та Український і регіональні центри оцінювання просять учасників пробного ЗНО бути максимально відповідальними, дотримуватися рекомендацій медиків, правил соціального дистанціювання, не наражати себе та інших на небезпеку, стежити за самопочуттям перед тестуванням та за наявності симптомів ГРВІ залишатися вдома. Якщо учасник вирішить залишитися вдома, він зможе завантажити всі матеріали тестування, занести відповіді до спеціального сервісу, щоб визначити свої результати, не створюючи додаткових ризиків для здоров’я.

Нагадаємо

На пробне зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО), що відбулося 10 квітня, прийшло 93-95% з понад 120 тисяч зареєстрованих учасників.

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