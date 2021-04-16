Пробное ВНО 2021: изменена дата тестирования для участников из Киева и Николаева

Детали

Независимо от даты пробного ВНО для участников доступна возможность загрузить тестовые тетради с любого учебного предмета из перечня и пройти тестирование дома. Результаты пробного ВНО (по шкалам 1-12 баллов, 100-200 баллов) будет размещено в личных кабинетах тех участников оценивания, которые внесли свои ответы в специальный сервис определения результатов.

Участники, которые приняли участие в пробном ВНО 10 апреля

уже имели возможность внести свои ответы на задания всех тестов (и того, на который вы зарегистрировались, и "бонусных" *) в специальный сервис по определению результатов;

30 апреля получат результат выполнения тестов.

Участники пробного ВНО по Черниговской области

24 апреля примут участие в пробном ВНО и пройдут тестирование по тому учебному предмету, для прохождения которого зарегистрировались;

смогут до 28 апреля внести свои ответы на задания всех тестов в специальный сервис по определению результатов;

30 апреля получат результат выполнения тестов.

Участники пробного ВНО с города Киева или Николаевской области

смогут до 28 апреля внести свои ответы на задание "бонусных"* тестов в специальный сервис по определению результатов;

30 апреля получат результат выполнения "бонусных" тестов;

15 мая примут участие в пробном ВНО и пройдут тестирование по тому учебному предмету, на который зарегистрировались;

смогут с 15 до 18 мая внести свои ответы на задании теста, для прохождения которого зарегистрировались, в специальный сервиса по определению результатов;

19 мая получат результат выполнения теста, для прохождения которого зарегистрировались.

Добавим

Министерство образования и науки Украины и Украинский и региональные центры оценивания просят участников пробного ВНО быть максимально ответственными, соблюдать рекомендации медиков, правил социального дистанцирования, не подвергать себя и других опасности, следить за самочувствием перед тестированием и при наличии симптомов ОРВИ оставаться дома. Если участник решит остаться дома, он сможет загрузить все материалы тестирования, занести ответы в специальный сервис, чтобы определить свои результаты, не создавая дополнительных рисков для здоровья.

Напомним

На пробное внешнее независимое оценивание (ВНО), что прошло 10 апреля, пришло 93-95% с более 120 тыс. зарегистрированных участников.