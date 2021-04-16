Пробное ВНО 2021: изменена дата тестирования для участников из Киева и Николаева
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. С учетом продления карантина, пробное внешнее независимое оценивание в Киеве и Николаевской области состоится 15 мая. В Черниговской области пробное тестирование пройдет 24 апреля. Об этом со ссылкой на решение Украинского центра оценивания качества образования сообщает МОН, передает УНН.
Детали
Независимо от даты пробного ВНО для участников доступна возможность загрузить тестовые тетради с любого учебного предмета из перечня и пройти тестирование дома. Результаты пробного ВНО (по шкалам 1-12 баллов, 100-200 баллов) будет размещено в личных кабинетах тех участников оценивания, которые внесли свои ответы в специальный сервис определения результатов.
Участники, которые приняли участие в пробном ВНО 10 апреля
уже имели возможность внести свои ответы на задания всех тестов (и того, на который вы зарегистрировались, и "бонусных" *) в специальный сервис по определению результатов;
30 апреля получат результат выполнения тестов.
Участники пробного ВНО по Черниговской области
24 апреля примут участие в пробном ВНО и пройдут тестирование по тому учебному предмету, для прохождения которого зарегистрировались;
смогут до 28 апреля внести свои ответы на задания всех тестов в специальный сервис по определению результатов;
30 апреля получат результат выполнения тестов.
Участники пробного ВНО с города Киева или Николаевской области
смогут до 28 апреля внести свои ответы на задание "бонусных"* тестов в специальный сервис по определению результатов;
30 апреля получат результат выполнения "бонусных" тестов;
15 мая примут участие в пробном ВНО и пройдут тестирование по тому учебному предмету, на который зарегистрировались;
смогут с 15 до 18 мая внести свои ответы на задании теста, для прохождения которого зарегистрировались, в специальный сервиса по определению результатов;
19 мая получат результат выполнения теста, для прохождения которого зарегистрировались.
Добавим
Министерство образования и науки Украины и Украинский и региональные центры оценивания просят участников пробного ВНО быть максимально ответственными, соблюдать рекомендации медиков, правил социального дистанцирования, не подвергать себя и других опасности, следить за самочувствием перед тестированием и при наличии симптомов ОРВИ оставаться дома. Если участник решит остаться дома, он сможет загрузить все материалы тестирования, занести ответы в специальный сервис, чтобы определить свои результаты, не создавая дополнительных рисков для здоровья.
Напомним
На пробное внешнее независимое оценивание (ВНО), что прошло 10 апреля, пришло 93-95% с более 120 тыс. зарегистрированных участников.