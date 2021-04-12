Пробне ЗНО-2021: на тести прийшли до 95% учасників, карантинних правил дотримано

Цитата:

"10 квітня 2021 року відбулося пробне зовнішнє незалежне оцінювання. На тестування було зареєстровано понад 120 тисяч осіб. За оперативними даними, явка по Україні становила 93-95%", - повідомили у МОН.

Деталі

Остаточна інформація щодо явки буде оприлюднена Українським центром оцінювання якості освіти.

"Пробне ЗНО проходило організовано, з дотриманням усіх правил, процедур та вимог протиепідемічної безпеки: використання масок, дезінфекторів, збереження соціальної дистанції", - вказали у міністерстві.

Доповнення

Пробне ЗНО відбулося в більшості регіонів України, окрім Києва, Чернігівської та Миколаївської областей. Згідно з рішенням УЦОЯО, через припинення руху громадського транспорту пробне ЗНО в цих трьох регіонах перенесено на 24 квітня.

Зазначимо, що пробне тестування надає учасникам право на ознайомлення з процедурою основної сесії ЗНО.