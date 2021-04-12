Пробне ЗНО-2021: на тести прийшли до 95% учасників, карантинних правил дотримано
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. На пробне зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО), що відбулося 10 квітня, прийшло 93-95% з понад 120 тисяч зареєстрованих учасників. Про це УНН повідомили в пресслужбі МОН.
Цитата:
"10 квітня 2021 року відбулося пробне зовнішнє незалежне оцінювання. На тестування було зареєстровано понад 120 тисяч осіб. За оперативними даними, явка по Україні становила 93-95%", - повідомили у МОН.
Деталі
Остаточна інформація щодо явки буде оприлюднена Українським центром оцінювання якості освіти.
"Пробне ЗНО проходило організовано, з дотриманням усіх правил, процедур та вимог протиепідемічної безпеки: використання масок, дезінфекторів, збереження соціальної дистанції", - вказали у міністерстві.
Доповнення
Пробне ЗНО відбулося в більшості регіонів України, окрім Києва, Чернігівської та Миколаївської областей. Згідно з рішенням УЦОЯО, через припинення руху громадського транспорту пробне ЗНО в цих трьох регіонах перенесено на 24 квітня.
Зазначимо, що пробне тестування надає учасникам право на ознайомлення з процедурою основної сесії ЗНО.