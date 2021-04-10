Сьогодні в більшості регіонів України проходить пробне ЗНО: деталі

Деталі

Так, до пунктів тестування необхідно з'явитися до 10:50. Саме тестування мало розпочатись близько 11:00.

Вхід учасників до пунктів тестування відбуватиметься за наявності:

- паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу);

- запрошення-перепустки.

Запрошення-перепустки, у яких зазначено адреси пунктів пробного тестування, розміщено в особистих кабінетах учасників пробного ЗНО на сайтах відповідних регіональних центрів оцінювання якості освіти. Щоб роздрукувати запрошення-перепустку, потрібно скористатися опцією "Сформувати запрошення-перепустку" – документ сформується у форматі PDF і завантажиться автоматично.

На тестування з собою варто взяти:

- 2-3 ручки з чорнилом насиченого чорного кольору,

- пляшку з питною водою без етикетки,

- засоби індивідуального захисту, які можна покласти на робочий стіл і за потреби скористатися.

Усі учасники пробного ЗНО зобов’язані дотримуватися протиепідемічних заходів як до входу в пункти тестування, так і впродовж усього періоду оцінювання – учасники мають перебувати в масках, мати дезінфектори й користуватися ними, дотримуватися соціальної дистанції з іншими учасниками тестування.

Незалежно від того, коли саме учасники проходитимуть оцінювання, для них буде доступна можливість завантажити тестові зошити з будь-яких предметів із переліку та пройти тестування вдома.

При цьому учасники, які проходитимуть оцінювання 10 квітня, зможуть занести свої відповіді до онлайн-сервісу 10-14 квітня, тобто відповідно до попереднього плану. Учасники з Києва, Чернігівської та Миколаївської областей, для яких тестування перенесено на 24 квітня, зможуть унести свої відповіді на той тест, на який вони були зареєстровані, з 24 до 28 квітня (після проходження оцінювання).

Учасників пробного ЗНО закликали стежити за самопочуттям перед тестуванням та за наявності симптомів ГРВІ залишатися вдома. Якщо учасник вирішить залишитися вдома, він зможе завантажити всі матеріали тестування, занести відповіді до спеціального сервісу.

Нагадаємо

Пробне ЗНО у місті Київ, Чернігівській та Миколаївській області перенесено на 24 квітня – через припинення руху громадського транспорту.

Додамо, що за даними Українського центру оцінювання якості освіти, участь у пробному ЗНО сьогодні візьмуть понад 120 тисяч дітей.