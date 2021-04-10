Сегодня в большинстве регионов Украины проходит пробное ВНО: детали

Детали

Так, в пункты тестирования необходимо явиться в 10:50. Само тестирование должно было начаться около 11:00.

Вход участников в пункты тестирования будет происходить при наличии:

- паспорта (или другого документа, удостоверяющего личность);

- приглашения-пропуска.

Приглашения-пропуска, в которых указаны адреса пунктов пробного тестирования, размещено в личных кабинетах участников пробного ВНО на сайтах соответствующих региональных центров оценивания качества образования. Чтобы распечатать приглашение-пропуск, нужно воспользоваться опцией "Сформировать приглашение-пропуск" - документ сформируется в формате PDF и загрузится автоматически.

На тестирование с собой стоит взять:

- 2-3 ручки с чернилами насыщенного черного цвета,

- бутылку с питьевой водой без этикетки,

- средства индивидуальной защиты, которые можно положить на рабочий стол и при необходимости воспользоваться.

Все участники пробного ВНО обязаны соблюдать противоэпидемические мероприятия как ко входу в пункты тестирования, так и на протяжении всего периода оценки - участники должны находиться в масках, иметь дезинфекторы и пользоваться ими, соблюдать социальную дистанцию с другими участниками тестирования.

Независимо от того, когда именно участники будут проходить оценивание, для них будет доступна возможность загрузить тестовые тетради с любых предметов из перечня и пройти тестирование дома.

При этом участники, которые будут проходить оценивание 10 апреля, смогут занести свои ответы в онлайн-сервис 10-14 апреля, то есть в соответствии с предварительным планом. Участники из Киева, Черниговской и Николаевской областей, для которых тестирование перенесено на 24 апреля, смогут внести свои ответы на то тест, на который они были зарегистрированы, с 24 до 28 апреля (после прохождения оценивания).

Участников пробного ВНО призвали следить за самочувствием перед тестированием и при наличии симптомов ОРВИ оставаться дома. Если участник решит остаться дома, он сможет загрузить все материалы тестирования, занести ответы в специальный сервис.

Напомним

Пробное ВНО в городе Киев, Черниговской и Николаевской области перенесено на 24 апреля - из-за прекращения движения общественного транспорта.

Добавим, что по данным Украинского центра оценивания качества образования, участие в пробном ВНО сегодня примут более 120 тыс. детей.