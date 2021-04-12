Пробное ВНО-2021: на тесты пришли до 95% участников, карантинные правила соблюдены
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. На пробное внешнее независимое оценивание (ВНО), что прошло 10 апреля, пришло 93-95% с более 120 тысяч зарегистрированных участников. Об этом сообщили УНН в пресс-службе МОН.
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"10 апреля 2021 года состоялось пробное внешнее независимое оценивание. На тестирование было зарегистрировано более 120 тысяч человек. По оперативным данным, явка по Украине составила 93-95%", - сообщили в МОН.
Детали
Окончательная информация по явке будет обнародована Украинским центром оценивания качества образования.
"Пробное ВНО проходило организованно, с соблюдением всех правил, процедур и требований противоэпидемической безопасности: использование масок, дезинфекторов, сохранение социальной дистанции", - указали в министерстве.
Дополнение
Пробное ВНО прошло в большинстве регионов Украины, кроме Киева, Черниговской и Николаевской областей. Согласно решению УЦОКО, из-за прекращения движения общественного транспорта пробное ВНО в этих трех регионах перенесено на 24 апреля.
Отметим, что пробное тестирование предоставляет участникам право на ознакомление с процедурой основной сессии ВНО.