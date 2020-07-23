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ЗНО-2020: консолідований поріг з іноземних мов встановлено на рівні 17 балів

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 липня. УНН. В Україні у ЗНО-2020 з іноземних мов встановлено консолідований поріг на рівні 17 тестових балів. Про це стало відомо під час засідання експертної комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти, передає кореспондент УНН.

“Встановлення консолідованого порогу з іноземних мов ЗНО-2020 року на рівні 17 тестових балів. Маємо одноголосно ухвалене рішення щодо встановленого консолідованого балу з іноземних мов на рівні 17 балів”, — заявив в.о. директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко.

Нагадаємо, 7 липня в Україні було проведено ЗНО з англійської мови. Його склали понад 105 тисяч осіб. 

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