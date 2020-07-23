ЗНО-2020: консолідований поріг з іноземних мов встановлено на рівні 17 балів

“Встановлення консолідованого порогу з іноземних мов ЗНО-2020 року на рівні 17 тестових балів. Маємо одноголосно ухвалене рішення щодо встановленого консолідованого балу з іноземних мов на рівні 17 балів”, — заявив в.о. директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко.

Нагадаємо, 7 липня в Україні було проведено ЗНО з англійської мови. Його склали понад 105 тисяч осіб.