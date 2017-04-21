Зниження рівня насильства на Донбасі свідчить про можливість його припинити - А.Хуг

"Зниження рівня насильства свідчить про те, що його припинити можливо. І я вже заявляв про це раніше. Якщо вони (сторони конфлікту – ред.) хочуть припинити його, вони можуть це зробити. І справа не в тому, що основні причини неможливо усунути, а справа в тому, що для цього потрібно бажання", - сказав А.Хуг.

Як повідомляв УНН, А.Хуг порівняв ситуацію на Донбасі з болотом.