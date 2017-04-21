Снижение уровня насилия на Донбассе свидетельствует о возможности его прекратить - А.Хуг

"Снижение уровня насилия свидетельствует о том, что его прекратить возможно. И я уже заявлял об этом раньше. Если они (стороны конфликта - ред.) хотят прекратить его, они могут это сделать. И дело не в том, что основные причины невозможно устранить, а дело в том, что для этого нужно желание", - сказал А.Хуг.

Как сообщал УНН, А.Хуг сравнил ситуацию на Донбассе с болотом.