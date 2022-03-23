Знищений міст до Чернігова не завадить постачанню гуманітарної допомоги - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Знищений авіацією окупантів автомобільний міст до Чернігова не заважатиме постачати в місто гуманітарну допомогу. Про це заявив у ранковому відеозверненні голова Чернігівської ОДА (ОВА) В'ячеслав Чаус, пише УНН.
Цитата
"Я не хотів записувати відео саме тут, але… Цієї ночі москальська мразота авіацією знищила автомобільний міст до міста Чернігова. Це не заважає нам поставляти гуманітарну допомогу до Чернігова. Ми забезпечуватимемо місто продуктами і всім необхідним", - сказав Чаус.
Голова ОДА наголосив: "Ми обов’язково збудуємо новий міст. Набагато кращий, ніж той що був. Він у нас був старенький. А таке місто, як Чернігів, місто-герой, заслуговує нового, крутого, сучасного мосту, і ми його обов’язково збудуємо після нашої перемоги".
Раніше
Російські війська розбомбили автомобільний міст з Чернігова до Києва.