Уничтоженный мост в Чернигов не помешает поставке гуманитарной помощи - глава ОВА

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"Я не хотел записывать видео именно здесь, но... Этой ночью москальская мразота авиацией уничтожила автомобильный мост в город Чернигов. Это не мешает нам поставлять гуманитарную помощь в Чернигов. Мы будем обеспечивать город продуктами и всем необходимым", - сказал Чаус.

Председатель ОГА подчеркнул: "Мы обязательно построим новый мост. Гораздо лучше, чем тот, что был. Он у нас был старенький. А такой город, как Чернигов, город-герой, заслуживает нового, крутого, современного моста, и мы его обязательно построим после нашей победы".

Ранее

Российские войска разбомбили автомобильный мост из Чернигова в Киев.