Знищені склади з боєприпасами, військова техніка та жива сила рашистів: десантники показали, як працює реактивна артилерія

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Повернувшись з вогневої позиції, командир реактивно-артилерійського підрозділу 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України розповів про особливості виконання бойових завдань та знищені цілі противника, відзначили у ДШВ і оприлюднили коротке відео.

Загалом, його вогневим підрозділом були знищені склади з боєприпасами та іншими матеріальними засобами, військова техніка, реактивні, артилерійські та мінометні підрозділи противника, а також жива сила, зазначено у повідомленні.

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