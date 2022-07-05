Знищені склади з боєприпасами, військова техніка та жива сила рашистів: десантники показали, як працює реактивна артилерія
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Реактивна артилерія Львівської бригади Десантно-штурмових військ ЗС України продовжує завдавати нищівних втрат російським окупантам, передає УНН із посиланням на Telegram-канал ДШВ.
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Повернувшись з вогневої позиції, командир реактивно-артилерійського підрозділу 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України розповів про особливості виконання бойових завдань та знищені цілі противника, відзначили у ДШВ і оприлюднили коротке відео.
Загалом, його вогневим підрозділом були знищені склади з боєприпасами та іншими матеріальними засобами, військова техніка, реактивні, артилерійські та мінометні підрозділи противника, а також жива сила, зазначено у повідомленні.
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