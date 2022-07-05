Уничтожены склады с боеприпасами, военная техника и живая сила рашистов: десантники показали, как работает реактивная артиллерия
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Реактивная артиллерия Львовской бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины продолжает наносить сокрушительные потери российским оккупантам, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал ДШВ.
Детали
Вернувшись с огневой позиции, командир реактивно-артиллерийского подразделения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины рассказал об особенностях выполнения боевых задач и уничтоженных целях противника, отметили в ДШВ и обнародовали короткое видео.
В целом, его огневым подразделением были уничтожены склады с боеприпасами и другими материальными средствами, военная техника, реактивные, артиллерийские и минометные подразделения противника, а также живая сила, отмечено в сообщении.
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