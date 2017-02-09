Знімати санкції з Росії поки що немає жодних причин - МЗС Литви

Він наголосив: якщо Російська Федерація не почне виконувати Мінські домовленості, то санкції швидше за все будуть продовжені.

“Ми прийняли рішення про санкції, вони ж були предметні, свідомі, з якимись конкретними критеріями. І ми нещодавно обговорювали, що ніщо з цих критеріїв не зникло. Вони всі діють. І ми просто повинні поважати самі себе і свої рішення, так що тут причин об’єктивних, щоб переглянути цю політику, сьогодні немає”, — сказав Л.Лінкявічус.