Снимать санкции из России пока нет никаких причин - МИД Литвы

Он подчеркнул, что если Российская Федерация не начнет выполнять Минские договоренности, то санкции скорее всего будут продолжены.

"Мы приняли решение о санкциях, они же были предметные, сознательные, с какими-то конкретными критериями. И мы недавно обсуждали, что ничто из этих критериев не исчезло. Они все действуют. И мы просто должны уважать сами себя и свои решения, так что здесь причин объективных пересмотреть эту политику, сегодня нет ", - сказал Л.Линкявичус.