Снимать санкции из России пока нет никаких причин - МИД Литвы
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Снимать санкции из России пока нет никаких причин, ведь она не выполняет своих обязательств. Об этом рассказал в интервью "5 каналу" министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус, передает УНН.
Он подчеркнул, что если Российская Федерация не начнет выполнять Минские договоренности, то санкции скорее всего будут продолжены.
"Мы приняли решение о санкциях, они же были предметные, сознательные, с какими-то конкретными критериями. И мы недавно обсуждали, что ничто из этих критериев не исчезло. Они все действуют. И мы просто должны уважать сами себя и свои решения, так что здесь причин объективных пересмотреть эту политику, сегодня нет ", - сказал Л.Линкявичус.