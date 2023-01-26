Знеструмлення окремих ділянок: затримуються 2 з 70 рейсів Укрзалізниці
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Через знеструмлення окремих ділянок по Україні 2 з 70 рейсів Укрзалізниці затримуються на 30 хвилин і більше. Про це повідомляє Укрзалізниці, передає УНН.
Цитата
"Через знеструмлення окремих ділянок по Україні 2 з 70 рейсів Укрзалізниці затримуються на 30 хвилин і більше", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Зокрема:
-
- №43/44 Івано-Франківськ – Київ (+1:08);
-
- №743/744 Київ – Львів (+0:46)
-
"У зв’язку з пошкодженнями контактної мережі на Донецькій залізниці ми організовуємо пересадку пасажирів рейсу №712/711 Київ — Краматорськ до спальних вагонів під резервним тепловозом, зворотна відправка з Краматорська очікується із затримкою, про яку наша поїзна бригада повідомить додатково", - зазначається в повідомленні.
Окрім того, повідомляється, що ситуація на всіх вокзалах країни наразі контрольована, є резервне енергопостачання, посадка та висадка у містах, де оголошено повітряну тривогу, продовжується підземними переходами.
"При цьому Київська кільцева електричка курсує чітко за графіком", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
У Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях через загрозу ракетної атаки застосовуються екстрені відключення світла.