Обесточивание отдельных участков: задерживаются 2 из 70 рейсов Укрзализныци

Цитата

"Из-за обесточивания отдельных участков по Украине 2 из 70 рейсов Укрзализныци задерживаются на 30 минут и более", - говорится в сообщении.

Детали

В частности:



№43/44 Ивано-Франковск – Киев (+1:08);



№743/744 Киев – Львов (+0:46)



"В связи с повреждениями контактной сети на Донецкой железной дороге мы организуем пересадку пассажиров рейса №712/711 Киев — Краматорск в спальные вагоны под резервным тепловозом, обратная отправка из Краматорска ожидается с задержкой, о которой наша поездная бригада сообщит дополнительно", - отмечается в сообщении.

Кроме того, сообщается, что ситуация на всех вокзалах страны пока контролируемая, есть резервное энергоснабжение, посадка и высадка в городах, где объявлена воздушная тревога, продолжается по подземным переходам.

"При этом Киевская кольцевая электричка курсирует четко по графику", - говорится в сообщении.

Дополнение

В Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях из-за угрозы ракетной атаки применяются экстренные отключения света.



