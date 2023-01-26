Обесточивание отдельных участков: задерживаются 2 из 70 рейсов Укрзализныци
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Из-за обесточивания отдельных участков по Украине 2 из 70 рейсов Укрзализныци задерживаются на 30 минут и более. Об этом сообщает Укрзализныци, передает УНН.
Цитата
"Из-за обесточивания отдельных участков по Украине 2 из 70 рейсов Укрзализныци задерживаются на 30 минут и более", - говорится в сообщении.
Детали
В частности:
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- №43/44 Ивано-Франковск – Киев (+1:08);
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- №743/744 Киев – Львов (+0:46)
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"В связи с повреждениями контактной сети на Донецкой железной дороге мы организуем пересадку пассажиров рейса №712/711 Киев — Краматорск в спальные вагоны под резервным тепловозом, обратная отправка из Краматорска ожидается с задержкой, о которой наша поездная бригада сообщит дополнительно", - отмечается в сообщении.
Кроме того, сообщается, что ситуация на всех вокзалах страны пока контролируемая, есть резервное энергоснабжение, посадка и высадка в городах, где объявлена воздушная тревога, продолжается по подземным переходам.
"При этом Киевская кольцевая электричка курсирует четко по графику", - говорится в сообщении.
Дополнение
В Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях из-за угрозы ракетной атаки применяются экстренные отключения света.