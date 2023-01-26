ДТЕК: у Києві та трьох областях екстрені відключення через загрозу ракетної атаки

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"Через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення світла Це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та віримо в ППО", - йдеться в повідомленні.

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Начальник Одеської ОВА Максим Марченко зазначив, що російські окупанти готуються нанести масований ракетний удар по Україні із застосуванням авіації та кораблів.