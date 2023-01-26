ДТЭК: в Киеве и трех областях экстренные отключения из-за угрозы ракетной атаки

Цитата

"Из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения света. Это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги и верим в ПВО", - говорится в сообщении.

Напомним

Начальник Одесской ОВА Максим Марченко отметил, что российские оккупанты готовятся нанести массированный ракетный удар по Украине с применением авиации и кораблей.