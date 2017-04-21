Знеструмленими залишаються 318 населених пунктів у шести областях України
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. На ранок 21 квітня залишаються знеструмленими 318 населених пунктів у шести областях, а саме: Одеській – 245 н.п., Миколаївській – 14 н.п., Харківській – 23 н.п., Дніпропетровській – 32 н.п., Херсонській – 3 н.п. та Запорізькій – 1 н.п. За 2 дні відновлено електропостачання 485 населених пунктів. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
"Станом на 7 год. 21 квітня залишаються знеструмленими 318 населених пунктів у шести областях, а саме: Одеській – 245 н.п., Миколаївській – 14 н.п., Харківській – 23 н.п., Дніпропетровській – 32 н.п., Херсонській – 3 н.п. та Запорізькій – 1 н.п.", - йдеться у повідомленні.
19-20 квітня аварійними бригадами обленерго відновлено електропостачання 485 населених пунктів у шести областях, а саме: у Дніпропетровській - 255 н.п., Полтавській – 68 н.п., Харківській - 131 н.п., Запорізькій – 19 н.п., Херсонській – 11 н.п. та Кіровоградській – 1 н.п., які були знеструмлені протягом 18-20 квітня внаслідок погіршення погодних умов (дощ з мокрим снігом, налипання мокрого снігу та пориви вітру 15-20 м/с) через спрацювання систем захисту та обриви ліній електропередач.
Бригадами обленерго продовжують роботи по відновлюванню електропостачання.
Станом на 7 год. 21 квітня на дорогах державного, регіонального значення, заторів не зафіксовано. У зв’язку з погіршенням погодних умов з 19 год. 20 квітня введено заборону руху для вантажних та великогабаритних автомобілів на ділянці дороги Київ-Одеса (308-464 кілометр). Обмежень руху транспортних засобів на інших автомобільних дорогах немає.
Через налипання мокрого снігу та шквальний вітер зафіксовано падіння близько 2 тис. 900 дерев у Харківській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Внаслідок падіння дерева 18 квітня у м. Новоросійськ Дніпропетровської області від отриманих травм у лікарні померла жінка 1957 р.н.
Вживаються заходи з відновлення електропостачання, розчистки автомобільних доріг та розпилювання повалених дерев у населених пунктах.
До ліквідації наслідків негоди залучено 2 тис. 232 чол. та 587 одиниць техніки, у тому числі від ДСНС 219 одиниць техніки та 652 чол. особового складу.
Як повідомляв УНН 20 квітня, через негоду в Україні знеструмлено понад 500 населених пунктів.