Обесточенными остаются 318 населенных пунктов в шести областях Украины

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 39740 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102154 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 156110 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116327 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116393 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112489 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104215 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107056 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103555 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Обесточенными остаются 318 населенных пунктов в шести областях Украины

Обесточенными остаются 318 населенных пунктов в шести областях Украины

Киев  •  УНН

 • 8788 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. На утро 21 апреля остаются обесточенными 318 населенных пунктов в шести областях, а именно: Одесской - 245 н.п., Николаевской - 14 н.п., Харьковской - 23 н.п., Днепропетровской - 32 н.п., Херсонской - 3 н.п. и Запорожской - 1 н.п. За 2 дня восстановлено электроснабжение 485 населенных пунктов. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"По состоянию на 7 ч. 21 апреля остаются обесточенными 318 населенных пунктов в шести областях, а именно: Одесской - 245 н.п., Николаевской - 14 н.п., Харьковской - 23 н.п., Днепропетровской - 32 н.п ., Херсонской - 3 н.п. и Запорожской - 1 н.п.", - говорится в сообщении.

19-20 апреля аварийными бригадами облэнерго возобновлено электроснабжение 485 населенных пунктов в шести областях: в Днепропетровской - 255 н.п., Полтавской - 68 н.п., Харьковской - 131 н.п., Запорожской - 19 н.п ., Херсонской - 11 н.п. и Кировоградской - 1 н.п., которые были обесточены в течение 18-20 апреля в результате ухудшения погодных условий (дождь с мокрым снегом, налипание мокрого снега и порывы ветра 15-20 м/с) из-за срабатывания систем защиты и обрывы линий электропередач.

Бригадами облэнерго продолжают работы по восстановлению электроснабжения.

По состоянию на 7 ч. 21 апреля на дорогах государственного, регионального значения, пробок не зафиксировано. В связи с ухудшением погодных условий с 19 час. 20 апреля введен запрет движения для грузовых и крупногабаритных автомобилей на участке дороги Киев-Одесса (308-464 километр). Ограничений движения транспортных средств на других автомобильных дорогах нет.

Из-за налипания мокрого снега и шквального ветра зафиксировано падение около 2 тыс. 900 деревьев в Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях. В результате падения дерева 18 апреля в г. Новороссийск Днепропетровской области от полученных травм в больнице умерла женщина 1957 г.р.

Принимаются меры по восстановлению электроснабжения, расчистке автомобильных дорог и распилению поваленных деревьев в населенных пунктах.

К ликвидации последствий непогоды привлечено 2 тыс. 232 чел. и 587 единиц техники, в том числе от ГСЧС 219 единиц техники и 652 чел. личного состава.

Как сообщал УНН 20 апреля, из-за непогоды в Украине обесточены более 500 населенных пунктов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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