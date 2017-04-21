Обесточенными остаются 318 населенных пунктов в шести областях Украины

"По состоянию на 7 ч. 21 апреля остаются обесточенными 318 населенных пунктов в шести областях, а именно: Одесской - 245 н.п., Николаевской - 14 н.п., Харьковской - 23 н.п., Днепропетровской - 32 н.п ., Херсонской - 3 н.п. и Запорожской - 1 н.п.", - говорится в сообщении.

19-20 апреля аварийными бригадами облэнерго возобновлено электроснабжение 485 населенных пунктов в шести областях: в Днепропетровской - 255 н.п., Полтавской - 68 н.п., Харьковской - 131 н.п., Запорожской - 19 н.п ., Херсонской - 11 н.п. и Кировоградской - 1 н.п., которые были обесточены в течение 18-20 апреля в результате ухудшения погодных условий (дождь с мокрым снегом, налипание мокрого снега и порывы ветра 15-20 м/с) из-за срабатывания систем защиты и обрывы линий электропередач.

Бригадами облэнерго продолжают работы по восстановлению электроснабжения.

По состоянию на 7 ч. 21 апреля на дорогах государственного, регионального значения, пробок не зафиксировано. В связи с ухудшением погодных условий с 19 час. 20 апреля введен запрет движения для грузовых и крупногабаритных автомобилей на участке дороги Киев-Одесса (308-464 километр). Ограничений движения транспортных средств на других автомобильных дорогах нет.

Из-за налипания мокрого снега и шквального ветра зафиксировано падение около 2 тыс. 900 деревьев в Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях. В результате падения дерева 18 апреля в г. Новороссийск Днепропетровской области от полученных травм в больнице умерла женщина 1957 г.р.

Принимаются меры по восстановлению электроснабжения, расчистке автомобильных дорог и распилению поваленных деревьев в населенных пунктах.

К ликвидации последствий непогоды привлечено 2 тыс. 232 чел. и 587 единиц техники, в том числе от ГСЧС 219 единиц техники и 652 чел. личного состава.

Как сообщал УНН 20 апреля, из-за непогоды в Украине обесточены более 500 населенных пунктов.