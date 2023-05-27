Знесло вибуховою хвилею: потерпілий від вибуху газового балона на Київщині розповів про перші хвилини події
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. У місті Буча, що у Київській області, в одному з будинків вибухнув газовий балон. Потерпілий від вибуху розповів про перші хвилини події. Про це пише УНН з посиланням на сторінку у Telegtam начальника Головного управління Національної поліції в Київській області Андрія Нєбитова.
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"Потерпілий від вибуху в Бучі розповів, як відчув у будинку неприємний запах, перевірив клапани на плитці, запалив вогонь і його знесло вибуховою хвилею.", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
У місті Буча, що у Київській області, в одному з будинків вибухнув газовий балон. Внаслідок цього був зруйнований будинок, а господаря забрала швидка.