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Знесло вибуховою хвилею: потерпілий від вибуху газового балона на Київщині розповів про перші хвилини події

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 травня. УНН. У місті Буча, що у Київській області, в одному з будинків вибухнув газовий балон. Потерпілий від вибуху розповів про перші хвилини події. Про це пише УНН з посиланням на сторінку у Telegtam начальника Головного управління Національної поліції в Київській області Андрія Нєбитова.

Цитата

"Потерпілий від вибуху в Бучі розповів, як відчув у будинку неприємний запах, перевірив клапани на плитці, запалив вогонь і його знесло вибуховою хвилею.", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

У місті Буча, що у Київській області, в одному з будинків вибухнув газовий балон. Внаслідок цього був зруйнований будинок, а господаря забрала швидка.

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