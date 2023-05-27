На Київщині вибухнув газовий балон: зруйновано будинок, господаря шпиталізували

Цитата

"Вибух газового балона в Бучі. Зруйновано будинок, господаря шпиталізували", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Як повідомляє Нєбитов, "сьогодні близько 10:50 дідусь зайшов у хату, запалив сірник і пролунав вибух".

Наразі на місці події працює поліція і ДСНС. З'ясовується причина надзвичайної ситуації.

Нагадаємо

Як раніше повідомляв УНН, внаслідок масштабної ДТП на Київщині, де бензовоз врізався у кювет, загинув водій.