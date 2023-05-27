На Київщині вибухнув газовий балон: зруйновано будинок, господаря шпиталізували
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. У місті Буча, що у Київській області, в одному з будинків вибухнув газовий балон. Внаслідок цього був зруйнований будинок, а господаря забрала швидка. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку у Telegram начальника Головного управління Національної поліції в Київській області Андрія Нєбитова.
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"Вибух газового балона в Бучі. Зруйновано будинок, господаря шпиталізували", - йдеться у повідомленні.
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Як повідомляє Нєбитов, "сьогодні близько 10:50 дідусь зайшов у хату, запалив сірник і пролунав вибух".
Наразі на місці події працює поліція і ДСНС. З'ясовується причина надзвичайної ситуації.
Нагадаємо
Як раніше повідомляв УНН, внаслідок масштабної ДТП на Київщині, де бензовоз врізався у кювет, загинув водій.