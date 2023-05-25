Автокатастрофа на Київщині: Нєбитов повідомив про загибель водія 

Деталі

Як повідомив Нєбитов, трагедія сталась близько 12 години по автодорозі Харків - Київ, біля населеного пункту Бзів, що в Броварському районі Київщини. Він повідомив, що внаслідок вибуху загинув водій.

Цитата

“Під час руху машина втратила курсову стійкість та з’їхала в кювет, сталось займання. На місці події працюють рятувальники та працівники поліції”, – додав він.

Доповнення

Поліція Київщини повідомила, що сьогодні у Броварському районі Київської області сталася автокатастрофа, внаслідок чого перевернувся та спалахнув бензовоз.