Автокатастрофа на Киевщине: Небытов сообщил о гибели водителя
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. В результате масштабного ДТП на Киевщине, где бензовоз врезался в кювет, погиб водитель, сообщил председатель Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов, передает УНН.
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Как сообщил Небытов, трагедия произошла около 12 часов по автодороге Харьков - Киев, возле населенного пункта Бзов, что в Броварском районе Киевской области. Он сообщил, что в результате взрыва погиб водитель.
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"Во время движения машина потеряла курсовую устойчивость и съехала в кювет, произошло возгорание. На месте происшествия работают спасатели и сотрудники полиции", – добавил он.
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Полиция Киевщины сообщила, что сегодня в Броварском районе Киевской области произошла автокатастрофа, в результате чего перевернулся и загорелся бензовоз.