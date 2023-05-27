В Киевской области взорвался газовый баллон: разрушен дом, хозяина госпитализировали
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. В городе Буча, что в Киевской области, в одном из домов взорвался газовый баллон. В результате этого был разрушен дом, а хозяина забрала скорая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Telegram начальника Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрея Небытова.
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"Взрыв газового баллона в Буче. Разрушен дом, хозяина госпитализировали", - говорится в сообщении.
Детали
Как сообщает Небытов, "сегодня около 10:50 дедушка зашел в дом, зажег спичку и раздался взрыв".
Сейчас на месте происшествия работает полиция и ГСЧС. Выясняется причина чрезвычайной ситуации.
Напомним
Как ранее сообщал УНН, в результате масштабного ДТП на Киевщине, где бензовоз врезался в кювет, погиб водитель.