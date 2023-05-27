Снесло взрывной волной: пострадавший от взрыва газового баллона в Киевской области рассказал о первых минутах происшествия
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. В городе Буча, что в Киевской области, в одном из домов взорвался газовый баллон. Пострадавший от взрыва рассказал о первых минутах происшествия. Об этом пишет УНН со ссылкой на страницу в Telegtam начальника Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрея Небитова.
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"Пострадавший от взрыва в Буче рассказал, как почувствовал в доме неприятный запах, проверил клапаны на плитке, зажег огонь и его снесло взрывной волной.", - говорится в сообщении.
Напомним
В городе Буча, что в Киевской области, в одном из домов взорвался газовый баллон. В результате этого был разрушен дом, а хозяина забрала скорая.