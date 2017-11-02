Знайшлися оригінали кредитних договорів банку "Михайлівський"

Нагадаємо, більше 1,5 року позичальники банку не могли з'ясувати, де знаходяться другі екземпляри їх кредитних договорів. У фінансовій компанії "Фагор" запевняли, що договори у них, проте раніше їх ніколи не показували.

Тим часом, саме наявність кредитних договорів та реєстрів є доказом того, що кредитний портфель банку "Михайлівський" переданий ФК "Фагор" і ФГВФО не має до нього ніякого відношення, пояснюють юристи.

"У разі переуступки заборгованості, разом з цим договором новому кредитору передають всі документи, що підтверджують фактично право вимоги до боржника. Тобто, в першу чергу це: всі квитанції, оригінали та документи кредитних договорів. У випадку якщо в ФГВФО цих оригіналів договорів немає - то будь-яких підстав для сплати заборгованості за цими договорами безпосередньо ФГВФО або банку "Михайлівський", уповноваженій особі Фонду фактичний у позичальників немає", - пояснив юрист Ростислав Кравець.

Варто відзначити, що деякі позичальники були здивовані наявністю кредитних договорів у ФК "Фагор". Вони вірили, що кредитні реєстри знаходяться в розпорядженні ФГВФО, тому і погашали заборгованість за реквізитами ліквідованого банку "Михайлівський", ФГВФО і Нацбанку. Тепер же закликають цього не робити.

"Фагор приніс до суду оригінал мого договору. Це особливо цікаво. Якщо чесно, то я слабо вірив, що він у них є. Мабуть, все ж десь у них вони були. Але дуже далеко і в стані повного бардаку. Саме тому вони їх і не показували ...

Що це означає особисто для мене? Чисто формально мені надані всі документи, які підтверджують, що саме моя заборгованість була перепродана Плеяді, а, згодом, Фагору ...

Ті, хто платить Михайлівському ПІСЛЯ того, як стало відомо, що у них не тільки немає договорів, але і що вони не видають виписки, вибачте, ідіотизм. Особливо це стосується саме кредитних карт.

Ваші оплати цілком можуть стати добровільними пожертвами до Фонду гарантування. Просто тому, що отримати ці гроші Фагор від Фонду, швидше за все не зможе, а розповіді про оплати первинному кредитору в реальних судах цілком можуть бути розбиті тим, що без виписки майже неможливо буде довести, яку саме заборгованість ви гасили. Ту, яка була на 9-00 ранку 19 травня 2016 або ту, яка МОГЛА виникнути 20-23 травня 2016 року. Так. Якраз те, що ця заборгованість не виникала довести без виписки буде складно ...", - заявив координатор групи позичальників банку "Михайлівський" Дмитро Прихно.

Додамо, що за фактом шахрайської діяльності співробітників ФГВФО, що виконували функцію тимчасової адміністрації та ліквідаторів банку "Михайлівський" - відкрито кримінальне провадження.

"Слідством встановлено, що службові особи тимчасової адміністрації ПАТ "Банк Михайлівський" під час ліквідаційної процедури за попередньою змовою здійснюють шахрайські дії відносно боржників банку в договірних зобов'язаннях, висуваючи їм неправомірні вимоги щодо сплати платежів за кредитними договорами, не маючи при цьому права кредитора, у зв'язку з поступкою права вимоги за цими зобов'язаннями іншому (новому) кредитору - ТОВ "Фінансова компанія" Фагор ".

В результаті цих дій ТОВ "Фінансова компанія" Фагор", а також введенням в оману фізичним особами (сторонам в первинних зобов'язаннях) завдано збитків", - повідомляється в матеріалах кримінальної справи.

27 вересня суд дозволив прокуратурі провести виїмку документів у ліквідаторів банку "Михайлівський".