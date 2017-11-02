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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 11766 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 72359 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 136877 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 109873 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 111986 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109541 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Нашлись оригиналы кредитных договоров банка "Михайловский"

Нашлись оригиналы кредитных договоров банка "Михайловский"

Киев  •  УНН

 • 27756 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Финансовая компания "Фагор" показала кредитные реестры и оригиналы кредитных договоров банка "Михайловский" на одном из последних судебных заседаний, сообщает УНН.

Напомним, более 1,5 года заемщики банка не могли выяснить, где находятся вторые экземпляры их кредитных договоров. В финансовой компании “Фагор” уверяли, что договора у них, однако ранее их никогда не показывали.

Между тем, именно наличие кредитных договоров и реестров является доказательством того, что кредитный портфель банка “Михайловский” переуступлен ФК “Фагор” и ФГВФЛ не имеет к нему никакого отношения, поясняют юристы.

"В случае переуступки задолженности, вместе с этим договором новому кредитору передают все документы, подтверждающие фактически право требования к должнику. То есть, в первую очередь это: все квитанции, оригиналы и документы кредитных договоров. В случае если в ФГВФЛ этих оригиналов договоров нет - то каких-либо оснований для уплаты задолженности по этим договорам непосредственно ФГВФЛ или банку "Михайловский", уполномоченному лицу Фонда - фактически у заемщиков нет", - объяснил юрист Ростислав Кравец.

Стоит отметить, что некоторые заемщики были удивлены наличием кредитных договоров у ФК “Фагор”. Они верили, что кредитные реестры находятся в распоряжении ФГВФЛ, поэтому и погашали задолженность по реквизитам ликвидированного банка “Михайловский”, ФГВФЛ и Нацбанка. Теперь же призывают этого не делать.

“Фагор принес в суд оригинал моего договора. Это особенно интересно. Если честно, то я слабо верил, что он у них есть. Видимо, все же где-то у них они были. Но очень далеко и в состоянии полного бардака. Именно поэтому они их и не показывали…

Что это значит лично для меня? Чисто формально мне предоставлены все документы, подтверждающие, что именно моя задолженность была перепродана Плеяде, а, в последствии, Фагору…

Те, кто платит Михайловскому ПОСЛЕ того, как стало известно, что у них не только нет договоров, но и что они не выдают выписки, простите, идиотизм. Особенно это касается именно кредитных карт.

Ваши оплаты вполне могут стать добровольными пожертвованиями в Фонд гарантирования. Просто потому, что получить эти деньги Фагор от Фонда, скорее всего не сможет, а рассказы про оплаты первичному кредитору в реальных судах вполне могут быть разбиты тем, что без выписки почти невозможно будет доказать, какую именно задолженность вы гасили. Ту, которая была на 9-00 утра 19 мая 2016 или ту, которая МОГЛА возникнуть 20-23 мая 2016 года. Да. Как раз то, что эта задолженность не возникала доказать без выписки будет сложно…”, - заявил координатор группы заемщиков банка “Михайловский” Дмитрий Прихно.

Добавим, что по факту мошеннической деятельности сотрудников ФГВФЛ, выполнявших функцию временной администрации и ликвидаторов банка “Михайловский” – открыто уголовное производство.

"Следствием установлено, что служебные лица временной администрации ПАО "Банк Михайловский" во время ликвидационной процедуры по предварительному сговору совершают мошеннические действия в отношении должников банка в договорных обязательствах, выдвигая им неправомерные требования по уплате платежей по кредитным договорам, не имея при этом права кредитора, в связи с уступкой права требования по этим обязательствам другому (новому) кредитору - ООО "Финансовая компания "Фагор".

В результате этих действий ООО "Финансовая компания "Фагор", а также введенным в заблуждение физическим лицам (сторонам в первичных обязательствах) нанесен ущерб", - сообщается в материалах уголовного дела.

27 сентября суд разрешил прокуратуре провести выемку документов у ликвидаторов банка “Михайловский”.

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