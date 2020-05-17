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Знайшли на городі та посеред лісосмуги: на Дніпропетровщині піротехники ліквідували боєприпаси, знайдені громадянами

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. Піротехніками ДСНС знешкоджено застарілі боєприпаси у Дніпропетровській області. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресреліз Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Знайшли на городі та посеред лісосмуги: на Дніпропетровщині піротехники ліквідували боєприпаси, знайдені громадянами

Так, рятувальники повідомили, що 15 травня, під час прогулянки у лісосмузі за межами села Військове Солонянського району, чоловік виявив застарілу ручну гранату Ф-1.

“Цього ж дня чоловік, що мешкає на Альпійському провулку Чечелівського району міста Дніпро, пораючись на власному городі натрапив на підозрілу знахідку, яка виявилась застарілим артилерійським снарядом калібру 122 мм”, — розповіли в пресслужбі ДСНС.

У свою чергу, у суботу, 16 травня, під час проведення польових робіт на території фермерського господарства неподалік села Заполички Верхньодніпровського району, виявлено застарілу мінометну міну калібру 82мм.

Рятувальники повідомили, що у Широківському районі мешканець селища Широке, прогулюючись поряд з населеним пунктом, виявив одразу дві небезпечні знахідки: застарілі артилерійські снаряди калібру 76 та 88 мм.

Зокрема, у місті Дніпро на території власної приватної садиби, що розташована на вулиці Універсальній Амур-Нижньодніпровського району, чоловік знайшов застарілий артилерійський снаряд калібру 122мм.

“У Криворізькому районі мешканець села Недайвода, під час випасу худоби, натрапив на застарілу мінометну міну калібру 82 мм”, — повідомили в пресцентрі ДСНС.

Зазначається, що протягом дня, 16 травня, за даними адресами здійснені виїзди груп піротехнічних робіт ГУ ДСНС України в області.

“Виявлені боєприпаси знешкоджені шляхом контрольованого підриву. Прилегла територія ретельно обстежена фахівцями ДСНС. Додаткових вибухонебезпечних предметів не виявлено”, — повідомили надзвичайники.

Нагадаємо, на Одещині чоловік знайшов гарматне ядро часів турецької війни біля власного будинку.

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