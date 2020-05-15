На Одещині чоловік знайшов гарматне ядро часів турецької війни біля власного будинку

“15 травня до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в місті Ізмаїл під час облаштування підвалу господар виявив підозрілий предмет. Роботи по місцю виклику почались одразу після виклику. Піротехніки встановили, що це вибухонебезпечний предмет часів турецької війни: 1 гарматне ядро калібру 120 мм”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що вибухонебезпечний предмет вилучили та знищили у спеціально відведеному місці. До роботи залучалось 5 піротехніків ДСНС та 2 одиниці техніки.

Нагадаємо, в поштових відправленнях з Києва митники виявили аланський меч та сокири часів Київської Русі.