В Одесской области мужчина нашел пушечное ядро времен турецкой войны возле собственного дома

"15 мая в Службу спасения поступило сообщение о том, что в городе Измаил при обустройстве подвала хозяин обнаружил подозрительный предмет. Работы по месту вызова начались сразу после вызова. Пиротехники установили, что это взрывоопасный предмет времен турецкой войны 1 пушечное ядро калибра 120 мм", - говорится в сообщении.

Указано, что взрывоопасный предмет изъяли и уничтожили в специально отведенном месте. К работе привлекались 5 пиротехников ГСЧС и 2 единицы техники.

Напомним, в почтовых отправлениях из Киева таможенники обнаружили аланский меч и топоры времен Киевской Руси.