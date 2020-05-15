В Одесской области мужчина нашел пушечное ядро времен турецкой войны возле собственного дома
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. В Измаиле, Одесской области, при обустройстве подвала хозяин обнаружил пушечное ядро времен турецкой войны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУ ГСЧС Украины в области.
"15 мая в Службу спасения поступило сообщение о том, что в городе Измаил при обустройстве подвала хозяин обнаружил подозрительный предмет. Работы по месту вызова начались сразу после вызова. Пиротехники установили, что это взрывоопасный предмет времен турецкой войны 1 пушечное ядро калибра 120 мм", - говорится в сообщении.
Указано, что взрывоопасный предмет изъяли и уничтожили в специально отведенном месте. К работе привлекались 5 пиротехников ГСЧС и 2 единицы техники.
Напомним, в почтовых отправлениях из Киева таможенники обнаружили аланский меч и топоры времен Киевской Руси.