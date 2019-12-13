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Знайдені в Індонезії печерні малюнки є найстарішими у світі

Знайдені в Індонезії печерні малюнки є найстарішими у світі

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Печерні малюнки, знайдені на індонезійському острові Сулавесі, яким нараховується 44 тисячі років, можуть бути найстарішим витвором образотворчого мистецтва, створеного людиною, а також найдавнішим прикладом розповіді у вигляді малюнку. Про це йдеться в опублікованій командою австралійських та індонезійських дослідників доповіді, повідомляє УНН з посиланням на журнал Nature і DW.

Малюнки, на яких зображені людські фігури, що використовують списи та мотузки для полювання на кабана, були виявлені у 2017 році.

"Зображення декількох мисливців, що стикаються щонайменше з двома окремими видами здобичі, можливо, дозволяє припустити гру, спільне полювання, в якому тварини нерозбірливо виходять з прикриття та прямують на мисливців, що очікують на них", - йдеться у статті. Ці мисливці можуть бути теріантропами, тобто людьми з характеристиками тварин.

Хоча живопис на Сулавесі перебуває в поганому стані, дослідники змогли визначити, що вони виявили художньо розвинену культуру з власним фольклором та духовними віруваннями.

До сих пір найстарішим витвором мистецтва вважалась фігурка зі слонової кістки, яка має людську голову та тіло кішки. Вона була знайдена в печері в Німеччині і їй, за оцінками вчених, нараховується 40 тисяч років.

Починаючи з 1950-х років в індонезійських регіонах Сулавесі та Борнео були знайдені сотні печерних малюнків. Це ставить під питання ідею, що живопис на Землі спершу виник у Європі. Для порівняння, знаменитим печерним малюнкам в гроті де Ласко у Франції лише 17 тисяч років.

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