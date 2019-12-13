Найденные в Индонезии пещерные рисунки являются старейшими в мире

Рисунки, на которых изображены человеческие фигуры, используют копья и веревки для охоты на кабана, были обнаружены в 2017 году.

"Изображение нескольких охотников, сталкиваются меньшей мере с двумя отдельными видами добычи, возможно, позволяет предположить игру, совместной охоте, в котором животные неразборчиво выходят по прикрытию и направляются на охотников, ожидают на них", - говорится в статье. Эти охотники могут быть териантропамы, то есть людьми с характеристиками животных.

Хотя живопись на Сулавеси находится в плохом состоянии, исследователи смогли определить, что они обнаружили художественно развитую культуру со своим фольклором и духовными верованиями.

До сих пор старейшим произведением искусства считалась фигурка из слоновой кости, которая имеет человеческую голову и тело кошки. Она была найдена в пещере в Германии и ей, по оценкам ученых, насчитывается 40 000 лет.

Начиная с 1950-х годов в индонезийских регионах Сулавеси и Борнео были найдены сотни пещерных рисунков. Это ставит под вопрос идею, что живопись на Земле сначала возник в Европе. Для сравнения, знаменитым пещерным рисункам в гроте где Ласко во Франции только 17 000 лет.

Напомним, во Львове восстановили стену с рельефом.