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Мозаїка "Море і риби": у Львові відновлено стіну з рельєфом

Мозаїка "Море і риби": у Львові відновлено стіну з рельєфом

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. У Львові відновлюють мозаїку ʺМоре і рибиʺ, розміщену на колишньому магазині ʺОкеанʺ (вул. Володимира Великого, 26а). Цього року вдалося відновити стіну та нанести рельєф, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".

Як повідомив заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко, через погодні умови роботи на об’єкті призупиняють до наступного року. Усі роботи фінансує компанія-забудовник.

ʺ... мозаїка має бути повноцінно відновлена — наскільки це можливо, використовуючи 3D-візуалізацію, наявну інформацію, креслення. І для нас було дуже важливо, щоби ці роботи координував пан Остап Патик.

Було визначено, що відновлення відбуватиметься у три етапи, які передбачають відбудування стіни, нанесення рельєфу і викладення мозаїки.

Завдяки активній роботі п. Остапа Патика сьогодні ми вже бачимо вибудовану стіну, на яку нанесено рельєф. Залишається нанести панно. Тобто величезна робота вже зроблена.

Зараз роботи будуть призупинені, об’єкт законсервують і наступного року, з настанням сприятливих погодних умов, роботи будуть відновленіʺ, — розповів Андрій Москаленко.

Нагадаємо, у липні у Львові знищили відому мозаїку "Рибки".

Як повідомляв УНН, скандальну та зруйновану мозаїку "Рибки", яка розміщена на території колишнього магазину "Океан" обіцяли повністю відновити через 2-3 місяці.

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