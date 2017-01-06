Знайдена в Рівному "бомба" виявилася муляжем

Там уточнили, що на вулиці Соборній 233 знайшли пакет, обмотаний скотчем, а на ньому напис “бомба”.

“Знахідку, з якої виднілися дроти, знешкодили. Рештки, які схожі на системний блок комп’ютера, забрали експерти для дослідження”, — зауважили в поліції.

Як повідомляв УНН, у Рівному зранку рятувальним і поліції довелося евакуйовувати мешканців багатоповерхівки через повідомлення про вибуховий предмет.