Знайдена в Рівному "бомба" виявилася муляжем
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 6 січня. УНН. Повідомлення про вибухівку, через яку в Рівному евакуйовували мешканців багатоповерхівки, виявилося хибним. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Рівненщини.
Там уточнили, що на вулиці Соборній 233 знайшли пакет, обмотаний скотчем, а на ньому напис “бомба”.
“Знахідку, з якої виднілися дроти, знешкодили. Рештки, які схожі на системний блок комп’ютера, забрали експерти для дослідження”, — зауважили в поліції.
Як повідомляв УНН, у Рівному зранку рятувальним і поліції довелося евакуйовувати мешканців багатоповерхівки через повідомлення про вибуховий предмет.