Найденная в Ровно "бомба" оказалась муляжом
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 6 января. УНН. Сообщение о взрывчатке, из-за которой в Ровно эвакуировали жителей многоэтажки, оказалось ложным. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Ровенской области.
Там уточнили, что на улице Соборной 233 нашли пакет, обмотанный скотчем, а на нем надпись "бомба".
"Находку, из которой виднелись провода, обезвредили. Остатки, которые похожи на системный блок компьютера, забрали эксперты для исследования ", - отметили в полиции.
Как сообщал УНН, в Ровно утром спасателям и полиции пришлось эвакуировать жителей многоэтажки из-за сообщения о взрывоопасном предмете .