Знаходилася на рівні 4-го поверху: у Нікополі рятувальники зняли з дерева вагітну жінку

Цитата

“У місті Нікополь, допомоги потребувала жінка 1993 року народження, яка знаходилася на дереві на рівні 4-го поверху, та не могла самостійно спуститися додолу. Як виявилося, вона - багатодітна мати та, за словами самої потерпілої, вагітна”, - йдеться в повідомленні.

Деталі

Рятувальники спустили жінку з дерева за допомогою трьохколінної драбини. Проте, чому вона опинилась на дереві невідомо.

Додамо

Видерся на 12-метрову висоту - під Києвом рятувальники зняли з дерева єнота.