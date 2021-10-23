Знаходилася на рівні 4-го поверху: у Нікополі рятувальники зняли з дерева вагітну жінку
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. У Нікополі (Дніпропетровська область) вагітна жінка, яка також є багатодітною матір’ю, залізла на дерево, на рівні 4-го поверху. Спуститися додолу їй допомогли працівники ДСНС Дніпропетровщини, передає УНН.
Цитата
“У місті Нікополь, допомоги потребувала жінка 1993 року народження, яка знаходилася на дереві на рівні 4-го поверху, та не могла самостійно спуститися додолу. Як виявилося, вона - багатодітна мати та, за словами самої потерпілої, вагітна”, - йдеться в повідомленні.
Деталі
Рятувальники спустили жінку з дерева за допомогою трьохколінної драбини. Проте, чому вона опинилась на дереві невідомо.
Додамо
Видерся на 12-метрову висоту - під Києвом рятувальники зняли з дерева єнота.