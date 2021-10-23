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Находилась на уровне 4-го этажа: в Никополе спасатели сняли с дерева беременную женщину

Киев • УНН

 • 19461 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. В Никополе (Днепропетровская область) беременная женщина, которая также является многодетной матерью, залезла на дерево, на уровне 4-го этажа. Спуститься вниз ей помогли работники ГСЧС Днепропетровской области, передает УНН.

Находилась на уровне 4-го этажа: в Никополе спасатели сняли с дерева беременную женщину

Цитата

"В городе Никополь, в помощи нуждалась женщина 1993 года рождения, которая находилась на дереве на уровне 4-го этажа, и не могла самостоятельно спуститься вниз. Как оказалось, она - многодетная мать и, по словам самой потерпевшей, беременна", - говорится в сообщении.

Детали

Спасатели спустили женщину с дерева с помощью трехколенной лестницы. Однако, почему она оказалась на дереве неизвестно.

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