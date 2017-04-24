Значну лавинну небезпеку оголосили на Закарпатті
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 24 квітня. УНН. 24-25 квітня на високогір’ї східної частини Закарпатської обл. далі утримуватиметься III (значний) рівень лавинної небезпеки, передає УНН із посиланням на дані Закарпатського центру з гідрометеорології.
Метеорологи повідомляють, що на високогір’ї західної та центральної частини Закарпаття відновився сніговий покрив 10-25 см.
Окрім того, через утримання заморозків до 0-5° градусів у передгірних та гірських районах в області оголошено штормове попередження.
Нагадаємо, 22 квітня через заморозки у передгірних та гірських районах на Закарпатті оголошено штормове попередження.
Раніше УНН повідомляв, що 25 квітня в передгірних та гірських районах області на поверхні ґрунту та в повітрі збережуться заморозки до 0-5°.