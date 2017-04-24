Значительную лавинной опасности объявили в Закарпатье

Метеорологи сообщают, что на высокогорье западной и центральной части Закарпатья восстановился снежный покров 10-25 см.

Кроме того, из содержания заморозков до 0-5 ° градусов в предгорных и горных районах в области объявлено штормовое предупреждение.

Напомним, 22 апреля из-за заморозков в предгорных и горных районах на Закарпатье объявлено штормовое предупреждение.

Ранее УНН сообщал, что 25 апреля в предгорных и горных районах области на поверхности почвы и в воздухе сохранятся заморозки до 0-5 °.