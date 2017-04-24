Значительную лавинной опасности объявили в Закарпатье
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 24 апреля. УНН. 24-25 апреля на высокогорье восточной части Закарпатской обл. дальше удерживаться III (значительный) уровень лавинной опасности, передает УНН со ссылкой на данные Закарпатского центра по гидрометеорологии.
Метеорологи сообщают, что на высокогорье западной и центральной части Закарпатья восстановился снежный покров 10-25 см.
Кроме того, из содержания заморозков до 0-5 ° градусов в предгорных и горных районах в области объявлено штормовое предупреждение.
Напомним, 22 апреля из-за заморозков в предгорных и горных районах на Закарпатье объявлено штормовое предупреждение.
Ранее УНН сообщал, что 25 апреля в предгорных и горных районах области на поверхности почвы и в воздухе сохранятся заморозки до 0-5 °.