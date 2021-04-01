Змусили роздягатись на холоді і вимагали неіснуючий борг: у Харкові четверо осіб катували чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. У Харкові поліція повідомила про підозру 4 зловмисникам, які катували 35-річного чоловіка. Вони проникли до його помешкання і застосували травматичну зброю. Усі члени однієї з місцевих громадських організацій, двоє з них раніше судимі, зокрема за вбивство, повідомили у відділі комунікації обласної поліції, пише УНН.
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"Подія сталася наприкінці лютого цього року. Підозрювані залізли в будинок до потерпілого. А потім заштовхали його в автомобіль. Змусили роздягтися на холоді в громадському місці. Так вимагали повернути їм неіснуючий борг", - йдеться в повідомленні.
Деталі
31 березня в підозрюваних провели 10 санкціонованих обшуків, за результатами яких виявили та вилучили 2 автомобілі, мисливську та травматичну зброю з ознаками перероблювання, патрони, наручники, сльозоточиві балончики, комп'ютерну техніку, мобільні телефони.
Чотирьом зловмисникам вже повідомили про підозру за 3 статтями: катування, незаконне позбавлення волі та порушення недоторканності житла. Найближчим часом їм оберуть запобіжні заходи.
Додамо
Двом співробітникам одного з відділів поліції Головного управління Нацполіції у Черкаській області повідомлено про підозру у катуванні чоловіка.