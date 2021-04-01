Заставили раздеваться на холоде и требовали несуществующий долг: в Харькове четыре человека пытали мужчину

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"ЧП произошло в конце февраля этого года. Подозреваемые залезли в дом к потерпевшему. А потом затолкали его в автомобиль. Заставили раздеться на холоде в общественном месте. Так требовали вернуть им несуществующий долг", - говорится в сообщении.

Детали

31 марта в подозреваемых провели 10 санкционированных обысков, по результатам которых обнаружили и изъяли 2 автомобиля, охотничье и травматическое оружие с признаками переделки, патроны, наручники, слезоточивые баллончики, компьютерную технику, мобильные телефоны.

Четырем злоумышленникам уже сообщили о подозрении за 3 статьям: пытки, незаконное лишение свободы и нарушение неприкосновенности жилища. В ближайшее время им будут избраны меры предосторожности.

Добавим

Двум сотрудникам одного из отделов полиции Главного управления Нацполиции в Черкасской области сообщено о подозрении в истязании мужчины.