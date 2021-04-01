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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 54535 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 75608 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 110696 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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3 марта, 11:09 • 146194 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196244 просмотра

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Заставили раздеваться на холоде и требовали несуществующий долг: в Харькове четыре человека пытали мужчину

Заставили раздеваться на холоде и требовали несуществующий долг: в Харькове четыре человека пытали мужчину

Киев  •  УНН

 • 16976 просмотра

КИЕВ. На 1 апреля. УНН. В Харькове полиция сообщила о подозрении 4 злоумышленникам, которые пытали 35-летнего мужчину. Они проникли в его квартиру и применили травматическое оружие. Все члены одной из местных общественных организаций, двое из них ранее судимы, в том числе за убийство, сообщили в отделе коммуникации областной полиции, пишет УНН.

Цитата

"ЧП произошло в конце февраля этого года. Подозреваемые залезли в дом к потерпевшему. А потом затолкали его в автомобиль. Заставили раздеться на холоде в общественном месте. Так требовали вернуть им несуществующий долг", - говорится в сообщении.

Детали

31 марта в подозреваемых провели 10 санкционированных обысков, по результатам которых обнаружили и изъяли 2 автомобиля, охотничье и травматическое оружие с признаками переделки, патроны, наручники, слезоточивые баллончики, компьютерную технику, мобильные телефоны.

Четырем злоумышленникам уже сообщили о подозрении за 3 статьям: пытки, незаконное лишение свободы и нарушение неприкосновенности жилища. В ближайшее время им будут избраны меры предосторожности.

Добавим

Двум сотрудникам одного из отделов полиции Главного управления Нацполиции в Черкасской области сообщено о подозрении в истязании мужчины.

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