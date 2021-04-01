Заставили раздеваться на холоде и требовали несуществующий долг: в Харькове четыре человека пытали мужчину
Киев • УНН
КИЕВ. На 1 апреля. УНН. В Харькове полиция сообщила о подозрении 4 злоумышленникам, которые пытали 35-летнего мужчину. Они проникли в его квартиру и применили травматическое оружие. Все члены одной из местных общественных организаций, двое из них ранее судимы, в том числе за убийство, сообщили в отделе коммуникации областной полиции, пишет УНН.
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"ЧП произошло в конце февраля этого года. Подозреваемые залезли в дом к потерпевшему. А потом затолкали его в автомобиль. Заставили раздеться на холоде в общественном месте. Так требовали вернуть им несуществующий долг", - говорится в сообщении.
Детали
31 марта в подозреваемых провели 10 санкционированных обысков, по результатам которых обнаружили и изъяли 2 автомобиля, охотничье и травматическое оружие с признаками переделки, патроны, наручники, слезоточивые баллончики, компьютерную технику, мобильные телефоны.
Четырем злоумышленникам уже сообщили о подозрении за 3 статьям: пытки, незаконное лишение свободы и нарушение неприкосновенности жилища. В ближайшее время им будут избраны меры предосторожности.
Добавим
Двум сотрудникам одного из отделов полиции Главного управления Нацполиции в Черкасской области сообщено о подозрении в истязании мужчины.