Зміцнить оборону України: ЗСУ отримали восьму самохідну гаубицю Zuzana 2

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За даними Міноборони, це також остання з восьми самохідних гаубиць Zuzana 2, які Словаччина через державне акціонерне товариство “КОНШТРУКТА-Дефенс”, яке належить Міністерству оборони, зобов’язалася поставити в Україну на підставі укладеного договору купівлі-продажу минулого червня. Переміщення кожної одиниці техніки, у тому числі і цієї, здійснювалося відомством після зарахування оплати на рахунок в адміністрації Міноборони, — зазначено на офіційному сайті Міністерства оборони Словацької республіки.

“Крім виконання контракту на постачання 8 одиниць самохідних гаубиць Zuzana, КОНШТРУКТА-Дефенс виготовить для України ще 16 одиниць цього типу техніки, які спільно фінансуватимуться Королівством Данія, Федеративною Республікою Німеччина та Королівством Норвегія”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Глава Міноборони Великої Британії Бен Уоллес оголосив, що Лондон поставить українській владі бронетранспортери Bulldog, а також додаткову кількість безпілотників та переносних зенітних ракетних комплексів Starstreak.