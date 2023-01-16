Укрепит оборону Украины: ВСУ получили восьмую самоходную гаубицу Zuzana 2
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Вооруженные Силы Украины получили восьмую самоходную гаубицу Zuzana 2 словацкого производства, которая укрепит оборону Украины от агрессии российской федерации, передает УНН со ссылкой на Минобороны.
Детали
По данным Минобороны, это также последняя из восьми самоходных гаубиц Zuzana 2, которые Словакия через государственное акционерное общество “КОНШТРУКТА-Дефенс”, принадлежащее Министерству обороны, обязалась поставить в Украину на основании заключенного договора купли-продажи прошлого июня. Перемещение каждой единицы техники, в том числе и этой, осуществлялось ведомством после зачисления оплаты на счет в администрации Минобороны, — указано на официальном сайте Министерства обороны Словацкой республики.
“Кроме выполнения контракта на поставки 8 единиц самоходных гаубиц Zuzana, КОНШТРУКТА-Дефенс изготовит для Украины еще 16 единиц этого типа техники, которые будут совместно финансироваться Королевством Дания, Федеративной Республикой Германия и Королевством Норвегия”, — говорится в сообщении.
Напомним
Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес объявил, что Лондон поставит украинским властям бронетранспортеры Bulldog, а также дополнительное количество беспилотников и переносных зенитных ракетных комплексов Starstreak.