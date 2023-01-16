Укрепит оборону Украины: ВСУ получили восьмую самоходную гаубицу Zuzana 2

Детали

По данным Минобороны, это также последняя из восьми самоходных гаубиц Zuzana 2, которые Словакия через государственное акционерное общество “КОНШТРУКТА-Дефенс”, принадлежащее Министерству обороны, обязалась поставить в Украину на основании заключенного договора купли-продажи прошлого июня. Перемещение каждой единицы техники, в том числе и этой, осуществлялось ведомством после зачисления оплаты на счет в администрации Минобороны, — указано на официальном сайте Министерства обороны Словацкой республики.

“Кроме выполнения контракта на поставки 8 единиц самоходных гаубиц Zuzana, КОНШТРУКТА-Дефенс изготовит для Украины еще 16 единиц этого типа техники, которые будут совместно финансироваться Королевством Дания, Федеративной Республикой Германия и Королевством Норвегия”, — говорится в сообщении.

Напомним

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес объявил, что Лондон поставит украинским властям бронетранспортеры Bulldog, а также дополнительное количество беспилотников и переносных зенитных ракетных комплексов Starstreak.