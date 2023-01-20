Змінюють тактику: окупанти перекидають техніку з Маріуполя у напрямку Бердянська уночі - радник мера
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Російські окупанти змінюють тактику пересування техніки та особового складу, аби уникнути фіксації, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, додавши, що вночі у комендантську годину відбувається активне переміщення техніки з Маріуполя на Бердянський напрям, передає УНН.
Цитата
“Для переміщення техніки окупанти обрали нову тактику, аби уникнути фіксації в Маріуполі. Тепер на Бердянський напрям активне переміщення проводиться вночі у комендантську годину”, – повідомив він у своєму Телеграм.
Деталі
Він зазначив, що, перекидаючи техніку на Донецький напрямок, окупанти взагалі оминають Маріуполь, “якщо колони заходять з московії”.
“Однак, спостерігаємо перекидання військових з Бердянського напряму на Донецький через місто. Вчора близько 20 вантажівок з живою силою та БК через місто з Бердянського напряму на Донецький”, – додав він.
Доповнення
16 січня Андрющенко повідомив, що у Маріуполь з Донецького напряму почали прибувати вантажівки з живою силою окупантів.