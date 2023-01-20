Меняют тактику: оккупанты перебрасывают технику из Мариуполя в направлении Бердянска ночью - советник мэра
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Российские оккупанты меняют тактику передвижения техники и личного состава, чтобы избежать фиксации, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, добавив, что ночью в комендантский час происходит активное перемещение техники из Мариуполя на Бердянское направление, передает УНН.
Цитата
“Для перемещения техники оккупанты выбрали новую тактику, чтобы избежать фиксации в Мариуполе. Теперь на Бердянское направление активное перемещение проводится ночью в комендантский час”, – сообщил он в своем Телеграм.
Детали
Он отметил, что, перебрасывая технику на Донецкое направление, оккупанты вообще обходят Мариуполь, “если колонны заходят из московии”.
“Однако, наблюдаем переброску военных с Бердянского направления на Донецкое через город. Вчера около 20 грузовиков с живой силой и БК через город с Бердянского направления на Донецкое”, – добавил он.
Дополнение
16 января Андрющенко сообщил, что в Мариуполь с Донецкого направления начали прибывать грузовики с живой силой оккупантов.