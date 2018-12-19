Змінились умови прийому до ВНЗ у 2019 році
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Український центр оцінювання якості освіти опублікував зміни у переліку конкурсних предметів для вступу до вищих навчальних закладів. Про це передає УНН з посиланням на УЦОЯО.
"У 2019 році для вступу до вищого навчального закладу для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра абітурієнт має подати до закладу вищої освіти сертифікати ЗНО з трьох конкурсних предметів, визначені умовами прийому до вищих навчальних закладів у 2019 році, залежно від спеціальності, обраної абітурієнтом", - йдеться у повідомленні.
У центрі додали, що для вступу на бюджетну форму навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти першим конкурсним предметом є українська мова та література, а другий і третій предмети відповідно до майбутньої спеціальності чітко регламентуються додатком № 4 до умов прийому до вищих навчальних закладів у 2019 році.
Нагадаємо, комітет експертів Ради Європи очікує отримати від уряду звіт щодо нового Закону України про освіту та його сумісність із зобов'язаннями України за Європейською хартією регіональних мов або мов меншин (ЕКРМЛ) в січні 2019 року.